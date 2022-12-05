Танкери застрягли в чергах біля Туреччини після удару по нафті з РФ

Близько 19 танкерів застрягли в чергах.

Нафтові танкери 5 грудня утворили чергу біля узбережжя Туреччини в перший день обмеження цін на російську нафту на Заході.

Анкара наполягає на нових підтвердженнях страхування для всіх суден, повідомляє Financial Times.

Так, близько 19 танкерів із сирою нафтою чекали на перетин турецьких вод у понеділок. Про це йдеться у звіті з посиланням на суднових брокерів, нафтотрейдерів і служби супутникового відстеження.

Ліміт цін на російську нафту

Нагадаємо, Рада ЄС запровадила обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні 60 доларів США за барель. Ціна може коригуватися у майбутньому, щоб реагувати на розвиток ринку.

Таке рішення обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко зменшить доходи, які Росія отримала від продажу нафти після розв'язання повномасштабної війни проти України.

Рішення набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів.

ЄС обмежив ціну на російську нафту: як це вплине на ринок - Андрій Закревський

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