Нафтовий гігант Shell зупиняє купівлю російської нафти та газу

Також компанія закриває свої автозаправні станції.

Найбільша в Європі нафтова компанія Shell повідомила, що повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

СПИСОК СВІТОВИХ БРЕНДІВ, ЯКІ ЙДУТЬ З РФ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ

"Shell сьогодні оголосила про свій намір поетапно вийти з участі у всіх російських сировинах, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ (ЗПГ), відповідно до нових вказівок уряду. Як негайний перший крок компанія припинить всі спотові закупівлі російської сирої нафти. Також закриє свої автозаправні станції та виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії", - йдеться в офіційній заяві.

"Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати російську сиру нафту для переробки на такі продукти, як бензин і дизельне паливо, - попри те, що ми думали про безпеку поставок - було неправильним, і ми просимо пробачення", – пише Shell.

Раніше Shell виправдовувалася, що купувала нафту зі значною знижкою, бо повинна була виконати контракт на закупівлю, укладений ще до вторгнення Росії до України.