Нафтовий танкер ізраїльського мільярдера атакував безпілотник: підозра впала на Іран

Джерела в ізраїльському уряді стверджують, що для нападу було використано той самий іранський “мопед”, який використовує Росія у війні в Україні.

Нафтовий танкер Pacific Zircon під прапором Ліберії, який пов'язаний з ізраїльським мільярдером Іданом Офером, був уражений безпілотником з бомбою біля узбережжя Оману. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що, найімовірніше, атаку здійснив Іран за допомогою дрона-камікадзе.

Про це повідомляє Al Jazeera

“Проаналізувавши наявну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку за допомогою БПЛА”, — цитує його заяву видання.

Командувач Центрального командування США (CENTCOM) генерал Майкл “Ерік” Курілла назвав напад безпілотного літального апарату на цивільне судно демонстрацією дестабілізуючого характеру “зловмисної діяльності Ірану в регіоні”.

Курілла ідентифікував атакjване судно як нафтовий танкер Pacific Zircon під прапором Ліберії. Цим танкером керує сінгапурська компанія Eastern Pacific Shipping, яка в кінцевому підсумку належить ізраїльському мільярдеру Ідану Оферу.

У заяві компанії Eastern Pacific Shipping йдеться, що судно Pacific Zircon перевозило дизельне пальне і було “вражене снарядом” приблизно за 150 миль (240 кілометрів) від узбережжя Оману.

“Ми підтримуємо зв’язок із судном, і немає повідомлень про поранених чи витік. Весь екіпаж у безпеці. Є деякі незначні пошкодження корпусу судна, але немає розливу вантажу або проникнення води”, - йдеться у повідомленні.

Неназваний ізраїльський чиновник конфіденційно підтвердив, що за атакою стоїть Іран, який, за його словами, використовував той самий тип безпілотника, який раніше постачав Росії для війни в Україні.

Повідомляється, що судно вийшло з порту Сохар в Омані та прямувало до аргентинського Буенос-Айреса. Атака дрона не вивела його з ладу та не перервала подорож.

Нагадаємо, раніше Іран погрожував війною двом сусіднім країнам. Саудівська Аравія звернулася до США за підтримкою.

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