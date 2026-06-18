«Нафтовий дощ» накрив Москву: що відбувається в російській столиці після ударів по НПЗ

Атака на Москву 18 червня / © соцмережі

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Після атаки на Московський нафтопереробний завод жителі російської столиці почали скаржитися на чорний наліт, який вкрив автомобілі, вікна будинків та одяг.

Відповідні фото та відео активно поширюються в соцмережах.

Причиною появи чорних опадів могли стати частинки сажі та залишки нафто продуктів, які осіли після масштабної пожежі та густого задимлення, що виникли внаслідок ударів по московському НПЗ.

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Атака на Москву 18 червня / © соцмережі

Атака на Москву 18 червня / © соцмережі

Атака на Москву 18 червня / © соцмережі

Атака на Москву 18 червня / © соцмережі

Раніше повідомлялося, що після серії влучань над містом здійнявся густий дим. Подекуди він настільки щільно затягнув небо, що серед білого дня в окремих районах запанувала напівтемрява.

Атака на Москву 18 червня / © Осторожно, новости Telegram-канал

Варто зазначити, що подібні опади нещодавно фіксувалися в Рибінську Ярославської області РФ, де після ураження нафтобази почорніли і річки росіян. Тоді «нафтовий дощ» дістався й Вологодської області.

Атака на Москві 18 червня — останні новини

Нагадаємо, вранці 18 червня Москва зазнала масованої атаки безпілотників. У різних районах російської столиці лунали вибухи, а в Мережі поширювали відео прольотів дронів і густого диму над містом. Через атаку в московських аеропортах тимчасово запроваджували обмеження на приймання та відправлення рейсів.

Після ударів повідомлялося про пожежі на кількох об’єктах. Однією з головних цілей атаки став Московський нафтопереробний завод, де виникло займання резервуарів.

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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по об’єктах на території РФ та окупованих територіях України, назвав їх «далекобійними санкціями» та наголосив на необхідності знищення інфраструктури, яка забезпечує російську воєнну машину.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» також прокоментував атаку. Він опублікував фото одного з безпілотників, які брали участь в операції, та заявив, що кількість недосяжних для ударів зон на території Росії продовжує зменшуватися.

«Москва таки ляже. І не на пляжі у Криму. Кремль то усвідомлює — недоторканих чи недосяжних зон меншає», — зазначив «Мадяр».

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