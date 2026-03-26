Нафтовий колапс у РФ: експорт скоротився на 40% через атаки ЗСУ

Через успішні атаки українських дронів, інцидент на ключовому трубопроводі та затримання танкерів зупинилося щонайменше 40% експортних потужностей російської нафти. Це найсильніший удар по енергетичному сектору РФ у сучасній історії.

Про це йдеться у статті Reuters із розрахунками на основі ринкових даних.

Видання заявляє про найбільше порушення постачання нафти в новітній історії Росії — другого за величиною експортера у світі — і воно припало на момент, коли ціни на цей енергоресурс перевищили 100 дол. за барель на тлі війни з Іраном.

Зазначається, що нафтова галузь залишається одним із ключових джерел наповнення російського бюджету та основою економіки обсягом 2,6 трлн дол.

Атаки України по російській нафті — які наслідки

Протягом цього місяця Україна наростила удари дронами по інфраструктурі експорту нафти і пального Росії, вразивши всі три головні західні порти, зокрема Новоросійськ у Чорному морі, а також Приморськ і Усть-Лугу на Балтійському узбережжі.

За підрахунками Reuters, станом на 25 березня після останніх ударів було виведено з ладу близько 40% потужностей з експорту сирої нафти — це приблизно 2 млн барелів на добу.

Йдеться, зокрема, про Приморськ, Усть-Лугу, а також нафтопровід «Дружба», який пролягає через Україну до Угорщини та Словаччини.

Крім того, Київ атакував нафтоперекачувальні станції та нафтопереробні підприємства. Україна заявляє, що має на меті зменшити доходи Москви від експорту нафти й газу, які формують близько чверті бюджетних надходжень РФ, а також послабити її військовий потенціал.

У РФ проблеми з портами, трубопроводами та танкерами

Україна повідомила, що наприкінці січня частину нафтопроводу «Дружба» було пошкоджено російськими ударами, тоді як Словаччина й Угорщина закликали Київ якнайшвидше відновити постачання.

Термінал у Новоросійську, здатний перевалювати до 700 тис. барелів на добу, нині працює нижче від запланованих обсягів через серйозні пошкодження після масованої атаки українських дронів на початку місяця.

Водночас регулярні затримання у Європі танкерів, пов’язаних із Росією, призвели до збоїв у постачанні приблизно 300 тис. барелів на добу арктичної нафти з порту Мурманськ, зазначають трейдери.

Через удари по західних маршрутах експорту Москва змушена більше орієнтуватися на азійські ринки, однак ці напрямки мають обмежену пропускну здатність.

Попри це, Росія безперервно постачає нафту трубопроводами до Китаю — зокрема маршрутами Сковородіно — Мохе та Атасу — Алашанькоу — а також здійснює морський експорт суміші ESPO через порт Козьміно.

Сукупно ці маршрути забезпечують близько 1,9 млн барелів на добу.

Також триває відвантаження нафти з двох далекосхідних проєктів на Сахаліні — приблизно 250 тис. барелів щодня.

Окрім цього, за словами трейдерів, Росія постачає близько 300 тис. барелів на добу нафтопереробним заводам у сусідній Білорусі.

Атаки України по нафтових об’єктах РФ — останні новини

У ніч проти 25 березня дрони атакували стратегічні порти РФ у Ленінградській області — Усть-Лугу та Виборг. В Усть-Лузі під удар міг потрапити завод «НОВАТЭК», що займається переробкою конденсату та експортом нафтопродуктів; очевидці зафіксували масштабну пожежу на терміналах. У Виборгу повідомляли про пошкодження суховантажу та займання будівлі поблизу об’єкта ФСБ.

Ці порти є ключовими вузлами, через які Росія забезпечує половину свого експорту нафти на Балтиці.

Після цього Reuters повідомило, що через атаки українських дронів на порти Приморськ та Усть-Луга припинено експорт російської нафти на Балтиці. В Усть-Лузі вогонь охопив паливні резервуари, а масштабні пожежі в Приморську настільки сильні, що стовпи чорного диму бачили навіть в аеропорту Гельсінкі. За даними видання, попри відсутність витоків нафти, це один із найсерйозніших ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.