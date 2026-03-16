"Нафтовий подарунок" Трампа: як війна з Іраном зруйнувала економічний план України щодо виснаження РФ

Путін і Дональд Трамп / © Reuters

Україна розробляла стратегію економічного виснаження Кремля, розраховуючи на неможливість Росії фінансувати колосальні виплати за загиблих на війні. Проте «нафтовий розворот» Дональда Трампа та глобальна дестабілізація через війну в Ірані надали Москві фінансовий кисень, відсунувши термін можливого колапсу російської економіки.

Про це у своєму аналітичному матеріалі для The Independent пише редактор відділу міжнародної політики Сем Кайлі.

У чому полягав розрахунок Києва

Міноборони України поставило собі за мету знищувати 50 тисяч окупантів щомісяця. Логіка стратегії була простою: Кремль може залучати лише 35–37 тисяч новобранців на місяць, попри величезні «підйомні» та зарплати.

Згідно з оцінками України та західних джерел, витрати Росії на компенсації сім’ям загиблих (по $165 000 за кожного) та виплати новим контрактникам (по $24 000 «підйомних») сягають 6,6 млрд доларів на місяць.

За даними розвідки, на які посилається видання, критичною точкою для Путіна є не дефіцит людей, а брак грошей на їхню «купівлю». Якби поточні втрати зберігалися, економіка РФ могла б зіткнутися з системним колапсом вже до осені.

Як Іран змінив правила гри

Війна США та Ізраїлю проти Ірану, що розпочалася менш ніж місяць тому, кардинально змінила ситуацію.

Ціновий бум: стрибок цін на нафту приніс Росії від 6 до 10 мільярдів доларів додаткових доходів — цього достатньо, щоб повністю покрити місячні витрати на виплати за вбитих солдатів.

Пом’якшення санкцій: щоб стабілізувати ринок на тлі загрози в Ормузькій протоці, США фактично послабили санкційний тиск на РФ. Це призвело до зростання експорту російської нафти на 13% (переважно до Китаю, Індії та Туреччини).

Дефіцит ППО: Україна втрачає доступ до систем протиповітряної оборони, оскільки виробничі потужності та наявні запаси переорієнтовано на захист країн Затоки від іранських дронів та ракет.

Трамп відкинув допомогу України

Президент Володимир Зеленський пропонував залучити українських експертів із боротьби з дронами для допомоги країнам Затоки, але Дональд Трамп відкинув цю ідею: «Нам не потрібна їхня допомога в захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто».

«Це як давати вбивці більше куль»

Українські посадовці б’ють на сполох. Олександр Мережко, голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики, назвав рішення Трампа згубним: «Це як давати вбивці більше куль. Для Росії нафта і газ — це зброя. Якщо внаслідок зняття нафтових санкцій ми побачимо інтенсивніші атаки та більше жертв, це сприйматиметься так, ніби Трамп став на бік Путіна».

Як це вплине на фронт

Поки Україна продовжує повільне просування на 1200-кілометровій лінії фронту, мотивація російських солдатів, на жаль, зростає саме через фінансовий чинник — виплати до 3 тисяч доларів на місяць для багатьох росіян залишаються величезною сумою.

Україні доводиться переглядати свої прогнози. Економічна «стеля», яка мала зупинити Путіна восени, тепер відсунулася в часі. Війна, яка була близькою до того, щоб стати непідйомною для Кремля, отримала нове джерело фінансування завдяки глобальній турбулентності.

Нагадаємо, удари США та Ізраїлю по Ірану спровокували стрибок цін на нафту, який став неочікуваним фінансовим бонусом для Кремля. Президент Росії Володимир Путін отримує гроші на продовження війни проти України.