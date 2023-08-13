Нагадали про канібалізм Росії: в грузинському ресторані надрукували меню-пам'ятку злочинів окупантів

У патріотично налаштованому закладі можна ознайомитися не лише з меню страв.

У Грузії в ресторані "Гуда", що у передмісті Душеті, розмістили афішу-пам'ятку злочинів окупантів із списком воєн та збройних конфліктів Росії проти інших держав. У переліку — понад 30 країн.

Із меню-пам'яткою злочинів російських окупантів можна ознайомитися на декількох пабліках та сторінці закладу у соцмережі.

"Ми дуже любимо наших гостей, особливо тих, чиї бачення збігаються з нашим, хто підтримує Грузію! Слава Грузії! Слава Україні! Дань поваги героям! Смерть ворогові!", — йдеться у джерелі.

Зазначимо, що в ресторані "Гуда" активно виступають проти політики країни-окупантки Росії.

Ресторан "Гуда"

"Ми були, є і залишимося вірними своїм принципам! Росія окупант! Росія — вбивця! Абхазія — це Грузія! Це Грузія! (...) Хай живе Україна! Героям слава!!!" — саме так, наприклад, там відповіли на коментар відвідувачки, якій не сподобалося оформлення ресторану.

Нагадаємо, українку Марину Чобанян, яка брала участь в акції проти російського лайнера, суд Батумі оштрафував на 2 тисячі ларі (28 300 грн). Під час акції протесту проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами затримали ще одного громадянина України. Правоохоронці арештували Дмитра Зеркеського, його місцеперебування досі невідоме.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав, що Росія досі не виконала своє зобов'язання та не вивела війська із Грузії.

Також у Держдепі наголосили, що США продовжать тиск на Росію для відновлення "зернової угоди".

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