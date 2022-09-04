Нагорода бандиту-окупанту від Путіна та ракетний обстріл з території ЗАЕС: головні новини ночі 4 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 4 вересня:
- Засуджений за вбивства російський бандит загинув на війні в Україні та посмертно отримав медаль від Путіна. Читати далі –>
- Опубліковано відеозапис із російськими РСЗВ, які здійснюють обстріл із території ЗАЕС. Читати далі –>
- Ветеран АТО, який торік погрожував чиновникам Кабміну гранатою, загинув у бою з російськими окупантами. Читати далі –>
- У столиці Чехії промовці на антиурядовому мітингу вимагали скасувати антиросійські санкції та припинити постачання зброї до України. Читати далі –>
- Другу спробу запуску ракети NASA до Місяця було скасовано через великий витік палива. Читати далі –>
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