Нагороджений Путіним російський бізнесмен загримів до в'язниці у США на 9 років

У четвер, 7 вересня, суд у Бостоні призначив 9 років ув'язнення 42-річному російському бізнесмену Владиславу Клюшину, який пов’язаний із Кремлем, у справі про кіберзлочини.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше його визнали винним в участі в злочинній схемі “інсайдерської біржової торгівлі”, яка принесла йому та його спільникам прибуток у розмірі 93 мільйони доларів. Разом з іншими громадянами Росії Клюшин зламував комп'ютерні мережі США для отримання секретної інформації про компанії, яку потім використовували з метою наживи. Також його визнали винним у кібератаці, яка обійшлася двом її жертвам у більш ніж $8 млн.

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Владислав Клюшин є засновникм московської компанії з інформаційних технологій під назвою М-13, яка працювала на російський уряд. Ця ІТ-фірма розробила систему моніторингу блогів та ЗМІ “Катюша”, якою користуються адміністрація президента та Міністерство оборони Росії. Вона дозволяє в режимі реального часу відстежувати реакцію користувачів Мережі на дії уряду та чиновників.

2020 року Володимир Путін нагородив бізнесмена орденом Пошани.

Росіянина заарештували 21 березня 2021 року в Швейцарії на запит США. Женева екстрадувала його 18 грудня. Генпрокуратура Росії також просила про його видачу, але їй було відмовлено.

Разом із засудженим у справі проходять Микола Румянцев, Михайло Ірзак, Ігор Сладков та Іван Єрмаков, які оголошені у розшук. Останній — колишній офіцер російської військової розвідки (ГРУ), який розшукується в США у справі про втручання у вибори президента у 2016 році та інших епізодів. Єрмаков є заступником гендиректора "М-13".

Адвокат Клюшина, який на суді своєї вини не визнав, вважає свого клієнта потенційним кандидатом на обмін ув'язненими з Росією.

Нагадаємо, минулого літа російська хакерська група, відома як Cold River, атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах.

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