"Нах*ра нам той Херсон?": як росіяни тікають від мобілізації Путіна і кому приносять повістки

Часткова мобілізація в Росії, оголошена указом Володимира Путіна, спричинила паніку. Сотні тисяч російських чоловіків призовного віку намагаються сховатися від від повісток. На кордоні з Казахстаном, Монголією, Грузією та Фінляндією вишикувалися багатокілометрові черги росіян, які тікають від військкомату. У пошукових запитах росіян в Google все більшої популярності набувають "як втекти з Росії" та "як зламати руку".

ТСН.ua зібрав подробиці, як росіяни тікають від мобілізації і кому в РФ приносять повістки.

"За Херсон вмирати не збираюся"

"ВВС Україна" наводить історію росіянина Іллі, 27-річного інженера з Тули, який, почувши оголошення Путіна про часткову мобілізацію, одразу вирішив тікати.

"Дослуховував я його, збираючи зимові речі. У принципі, готовий я був до цього від початку війни, але сумку таки не збирав, сподівався", - розповідає він.

Підготовка полягала в тому, що Ілля попросив подругу купити сім-картку на її паспорт, домовився з армійським другом, що поживе на його дачі у сусідньому регіоні, розробивши туди маршрут електричками.

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Він розумів, що потрібен військкомату, оскільки служив колись у танкових військах. Ілля каже, що інших варіантів для себе він не бачив, на питання про можливість виїхати за кордон сміється: "Та кому я там потрібний".

На питання, як він сам ставиться до того, що відбувається в Україні, Ілля каже, що йому абсолютно байдуже. "Це інша країна, нах*ра нам Херсон, я не знаю, вмирати за нього не збираюся".

Росіянин також розповів, що на жоден протестний мітинг не ходив, і бажання такого ніколи не виникало - про протести він говорить з помітною гидливістю: "Їм робити нічого".

Що робитиме він сам, Ілля поки що не знає. Він сидить на чужій дачі, не призначеній для зимівлі. Він купив консерви та картоплі, збирається жити економно, пише ВВС.

Буряти ховаються в лісах

В Бурятії жителька села Дутулур Туяна розповіла ВВС, що вночі намагалися вручити 20 повісток її сусідам, "але не вийшло".

"У вересні у нас сезон кедрових горіхів, і сільські чоловіки йдуть глибоко в ліс, у тайгу, з ночівлею збирати горіхи. На цьому за день можна заробити 4-5 тисяч рублів. Мій дядько у вівторок пішов, сусід пішов, ще один знайомий з райцентру", - каже Туяна.

За її словами, в лісі зв'язку немає, тому "чоловіки не знають, що в країні мобілізація почалася, і їх відправляють на війну".

Туяна ще 21 вересня знала за розповідями з районної адміністрації, що з усього їхнього району мали забрати 130 людей. Тобто понад 1% від загальної чисельності чоловіків району, де мешкає приблизно 12 тисяч чоловіків.

Ще до того, як Путін офіційно оголосив мобілізацію, повістку принесли дядьку Туяни з того ж села Дутулур. 50-річний чоловік взяв її й поїхав до районної поліклініки, де виміряв тиск - він виявився підвищеним.

У призовному пункті, який тимчасово розгорнули у районному будинку культури, з цією довідкою його визнали непридатним, але чоловік про всяк випадок сховався від військкомату на фермі з коровами. Там він ночує вже третю добу. З ВВС він говорити відмовився, йдеться в публікації.

У сусідньому селі Бічура повістки вночі приносили працівники адміністрації й поліції. Почувши стукіт у двері, деякі виходять з вогнепальною зброєю, розповідає друг Туяни, "але це більше для самооборони".

В Москві призовникам ламають двері

У Москві члени мобілізаційних комісій, щоб вручити повістки, ламають двері. Про такі випадки розповів депутат Мосміськдуми Євген Ступін.

"У Косино-Ухтомському районі Москви співробітники "Житловика" разом із поліцією, не пред'являючи будь-яких документів, ламають тамбурні двері на сходових майданчиках житлових будинків для вручення мешканцям повісток у військкомат! Деякі мешканці вже чули погрози відрізати електричні дроти від квартири, якщо чоловіки не відчинятимуть двері для отримання повістки", - повідомив депутат.

На доказ своїх слів він показав повідомлення москвичів, які стали "жертвами" дій мобілізаційної комісії.

З Росії масово тікають чоловіки

Багато росіян, які не бажають гинути за Путіна і "русскій мір", почали "протестувати ногами" - тікати з країни. На кордоні РФ із Казахстаном, Монголією, Грузією та Фінляндією вишикувалися багатокілометрові черги. Також росіяни стали масово купувати залізничні та авіаквитки квитки до інших країн.

Видання "Новая газета. Европа" з посиланням на джерела в Кремлі повідомило, що після оголошення часткової мобілізації з Росії втекла щонайменше 261 тисяча чоловіків.

За інформацією джерела видання, в адміністрацію Путіна від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають із Росії. Нібито в довідці ФСБ від 25 вересня вказана цифра у 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії з середи до вечора суботи, 24-го.

МВС Казахстану оприлюднило дані, згідно з якими з 21 вересня до країни в'їхали 98 тисяч громадян Росії.

Найпопулярнішим напрямком для втечі росіян стала Грузія. Черга з автомобілів на кордоні Грузії та Росії біля прикордонного переходу "Верхній Ларс" розтяглася майже на 20 км. Тут чекають по 40-50 годин. І деяких росіян не випускають, посилаючись на указ про мобілізацію, повідомляє DW.

Исход россиян, не желающих участвовать в мобилизации, продолжается. Очередь из автомобилей на границе Грузии и России у погранперехода «Верхний Ларс» растянулась почти на 20 км. Здесь ждут по 40-50 часов. И некоторых россиян не выпустили, ссылаясь на указ о мобилизации pic.twitter.com/G5e94AFxJm — DW на русском (@dw_russian) September 26, 2022

Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе России и Грузии.

Очередь из граждан РФ, бегущих от путинской мобилизации pic.twitter.com/wey2pj3zpV — Zönöv (@zonov_sl) September 26, 2022

Крім того, російська влада має намір розгорнути на прикордонному пункті "Верхній Ларс" мобільний пункт військкомату.