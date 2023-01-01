"Нахабно бреше і відчуває свій програш": російський опозиційний політолог назвав Путіна стратегічним лузером

Очільник Кремля Володимир Путін перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну був упевнений, що правий та переможе. Однак наразі він відчуває свій програш.

Російський політолог Дмитро Орєшкін сказав про це в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він нагадав, що два роки тому писав про те, що "Путін — лузер".

"На мій погляд, він лузер у стратегічному плані, тому що вибрав ту стратегію розвитку країни, яка веде в глухий кут. Він поїхав радянськими рейками, відновлюючи радянську вертикаль, забувши, куди ці рейки ведуть”, — сказав Орєшкін.

Від часу, коли Путін почав знищувати державні інституції РФ, парламентаризм, вільну пресу, незалежні суди, стало зрозуміло, що він приведе країну в глухий кут. Щойно президент Росії став видавати себе за вождя, стало зрозумілим, що країна прямує у глухий кут.

"І в цьому сенсі він стратегічний лузер. Він вибрав неправильну лузу, якщо можна більярдним терміном це назвати. Мені, звісно, раніше ніхто не вірив, тому що домінувала ідея, що Росія піднімається з колін. Але мені здавалося очевидним, що Путін пропонує ту модель розвитку, яка не викликає інтерес у сучасних народів”, — зазначив Орєшкін.

Путін, за словами есперта, виступає за так званий слов’янський “русский мир”. На думку диктатора та його оточення, Білорусь і Україна — єдиний народ.

"Насправді це не так. Нормальні народи рухаються за європейською системою цінностей, тому що вона цікавіша, багатша, різноманітніша, вона привабливіша в сенсі технологічного, наукового, якого завгодно ще розвитку. А ось Путін, як представник класу чекістів, хоче жити в “совку”, тому що ці чекісти були тоді господарями країни, чекісти і партійна номенклатура конкурують один з одним. Щойно він зробив цей вибір, стало зрозуміло, що він зажене країну в глухий кут”, — поділився думкою політолог.

У підсумку Путін програв, адже завів державу не просто в глухий кут, а на кривавий шлях до неминучої катастрофи.

“Путін вибрав найпряміший шлях до катастрофи. І це теж закономірно. Якщо за Єльцина і Горбачова величезна неефективна економічна модель країни розпадалася мирно, відносно мирно, не без крові, але з мінімумом порівняно з тим, що зараз відбувається, то Путін вирішив повернути радянські реалії та зробив цей розпад ще більш неминучим і значно кривавішим. А тепер, звісно, він лузер. Збирався захиститися від НАТО, а отримав 1 000 кілометрів кордону з країнами НАТО. Він збирався підняти “русский мир”, але зробив його токсичним. Збирався збільшити кількість російських громадян, але зменшив її. Збирався підняти престиж російської зброї, але впустив його як ніколи глибоко”, — сказав Орєшкін.

Нагадаємо, через війну РФ проти України США запровадили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов стверджує, що на Путіна був замах після початку повномасштабної війни проти України.

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