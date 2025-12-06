"Нагадує те, що ми чули від Росії": у Норвегії розкритикували Стратегію нацбезпеки США

Президенти Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Заклики «врятувати» Європу від «цивілізаційного колапсу», які фігурують в оновленій Стратегії національної безпеки США, нагадують пропагандистські заяви Росії.

На цьому наголосив у коментарі NTB міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає VG.

За його словами, для європейців є дивним те, що США вважають, що Європа перебуває «на межі культурного знищення».

Реклама

«Вони [Сполучені Штати] критично ставляться до імміграції та до того, що крайнім правим не дають захопити владу», — сказав очільник норвезького зовнішньополітичного відомства.

Ейде зазначив, що в американській Стратегії нацбезпеки закликається поважати Близький Схід таким, який він є, а щодо Європи пропонується активна підтримка сил, які допоможуть «виправити нинішній курс».

«Партії, які на практиці є критичними щодо системи, які не згадуються по імені, але які кидають виклик консенсусу, повинні отримати чітку підтримку від США. Вони повинні врятувати США від цього європейського цивілізаційного колапсу, про який вони говорять. Це трохи нагадує те, що ми чули раніше від Росії», — вважає норвезький міністр.

Водночас він додав, що Європа повинна дбати про безпекову співпрацю зі США, зокрема в Арктиці.

Реклама

«Європа серйозно поставилася до того, що ми маємо взяти на себе більшу частину оборонного тягаря, і це показує, що ми прислухаємося до аргументів про більшу відповідальність. Але ми також за те, щоб Європа могла співпрацювати, щоб бути менш залежною від США», — сказав Ейде.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Дональд Туск, коментуючи Стратегію національної безпеки США, заявив, що Європа є союзником, а не ворогом Америки, закликавши американців дотримуватись цього принципу.