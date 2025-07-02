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Нагадує цунамі: в Португалії відпочивальники стали свідками рідкісного природного явища
У Португалії узбережжя “накрила” величезна синя хмара, яка не на жарт налякала людей.
У Португалії відпочивальники на пляжі зафіксували моторошне природне явище. Так, небо затягнула величезна “купчаста хмара”, що нагадує цунамі.
Про це написали очевидці в соцмережах.
Люди, які були присутні на пляжі, не приховували свого шоку. Зафільмовані кадри швидко розлетілися Мережею.
Як стало відомо, вітер з Атлантики приніс стихію до міст Повуа-ді-Варзін та Фігейра-да-Фош.
На щастя, повідомлень про постраждалих чи жертв немає. Природне явище не несе загрози для населення.
Втім, 2019 року Португалія зіткнулася з ураганом “Леслі”. Стихія вирувала в центральній і північній частині країни. Вітер зі швидкістю 176 км/год залишив за собою повалені дерева та 300000 будинків без електропостачання.
Раніше на східному узбережжі Гренландії стався величезний зсув скельних уламків, який спричинив мегацунамі заввишки 200 метрів. Наслідки сейсмологи спостерігали ще 7 днів після події.
Стихія завітала до Гренландії у вересні 2023 року і залишилася практично непоміченою. Річ у тім, що їй не було що руйнувати і нікого вбивати в цьому практично безлюдному місці з суворим кліматом. І лише через рік вчені розповіли про появу типу хвилі, яка змусила води фйорда “стати дибки” і тиждень битися об скелясті береги.