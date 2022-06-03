Наказ про наступ військ Білорусі на Україну був: Тихановська пояснила, чому цього не сталося

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що наказ про наступ військових Білорусі на Україну був.
За її словами, вищі офіцерські чини в армії Білорусі бачили, що солдати - деморалізовані, а тому вирішили відмовитися від наказу атакувати Україну.
Про це Тихановська заявила у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.
"Такий приказ був відданий, але вище керівництво Збройних Сил Білорусі розуміли, що солдати є деморалізованими, у них немає жодного бажання йти у наступ, приєднуватися до російських військових, тому цей приказ не спустили далі", - сказала вона.
Нагадаємо, у Державній прикордонній службі повідомили, що наразі поблизу українсько-білоруського кордону немає такого угруповання, яке могло б здійснити вторгнення до України в Чернігівській або Сумській областях.
Тим часом у Білорусі місцеві помітили колону військової техніки, яка їхала із Молодечного до Мінська.
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