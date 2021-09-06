Наказали голоси з радіо: у США чоловік відрізав і викинув свій пеніс через вікно автомобіля

Наказали голоси з радіо: у США чоловік відрізав і викинув свій пеніс через вікно автомобіля

Гілберт каже, що відрізати пеніс йому наказали голоси, що доносилися з радіо.

В американському штаті Теннессі чоловік відрізав пеніс і викинув його у вікно свого авто Honda Accord, коли його переслідувала поліція. 39-річний Тайсон Гілберт стверджував, що голоси по радіо сказали йому, що це начебто "врятує світ".

Про це повідомляє Daily Mail.

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Відомо, що патрульний штату Боббі Джонсон першим помітив, як Гілберт їхав голим і в крові після того, як відрубав пеніс. Коли ж його хотіли зупинити, Гілберт почав бігти.

"Коли я під'їхав за ним і увімкнув світло, він відмовився зупинитися. Він зупинився на Старій вулиці Свободи. Він відкрив двері. Він був голим і покритий кров'ю. Потім він закрив двері і продовжував їхати", - сказав Джонсон.

Патрульні поцілили в колеса його авто, але чоловік продовжував тікати. У результаті Гілберта наздогнали на шосе. Поліцейські взяли його під варту, і його показали лікарям медичного центру Університету Вандербільта.

Поліція заявила, що Гілберт чув голоси по радіо в авто, які говорили йому нашкодити собі, щоб мовляв "Врятувати світ". Розслідування інциденту триває.

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Відомо, що у Гілберта є судимість. Він був заарештований в 2020 році за спробу вкрасти чотири орендованих автомобіля в Куквілле, в тому числі Audi A5 2020 року, Audi Q3 2020 року, Nissan Rogue 2020 року і Chevy Malibu 2019 року.

Йому було пред'явлено звинувачення за трьома пунктами у замаху на крадіжку майна, опорі арешту і спробі крадіжки послуг. Його засадили у в'язницю і отримали заставу в розмірі 61 000 доларів.

Нагадаємо, 40-річний пацієнт після пристрасної ночі поскаржився лікареві. Цей випадок став першою задокументованою історією хвороби в британській медицині. Британський медичний журнал описує перелом як ерегований пеніс, який "піддається анормальній силі вигину".

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