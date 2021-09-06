Наказали голоси з радіо: у США чоловік відрізав і викинув свій пеніс через вікно автомобіля

Гілберт каже, що відрізати пеніс йому наказали голоси, що доносилися з радіо.
В американському штаті Теннессі чоловік відрізав пеніс і викинув його у вікно свого авто Honda Accord, коли його переслідувала поліція. 39-річний Тайсон Гілберт стверджував, що голоси по радіо сказали йому, що це начебто "врятує світ".
Про це повідомляє Daily Mail.
Відомо, що патрульний штату Боббі Джонсон першим помітив, як Гілберт їхав голим і в крові після того, як відрубав пеніс. Коли ж його хотіли зупинити, Гілберт почав бігти.
"Коли я під'їхав за ним і увімкнув світло, він відмовився зупинитися. Він зупинився на Старій вулиці Свободи. Він відкрив двері. Він був голим і покритий кров'ю. Потім він закрив двері і продовжував їхати", - сказав Джонсон.
Патрульні поцілили в колеса його авто, але чоловік продовжував тікати. У результаті Гілберта наздогнали на шосе. Поліцейські взяли його під варту, і його показали лікарям медичного центру Університету Вандербільта.
Поліція заявила, що Гілберт чув голоси по радіо в авто, які говорили йому нашкодити собі, щоб мовляв "Врятувати світ". Розслідування інциденту триває.
Відомо, що у Гілберта є судимість. Він був заарештований в 2020 році за спробу вкрасти чотири орендованих автомобіля в Куквілле, в тому числі Audi A5 2020 року, Audi Q3 2020 року, Nissan Rogue 2020 року і Chevy Malibu 2019 року.
Йому було пред'явлено звинувачення за трьома пунктами у замаху на крадіжку майна, опорі арешту і спробі крадіжки послуг. Його засадили у в'язницю і отримали заставу в розмірі 61 000 доларів.
Нагадаємо, 40-річний пацієнт після пристрасної ночі поскаржився лікареві. Цей випадок став першою задокументованою історією хвороби в британській медицині. Британський медичний журнал описує перелом як ерегований пеніс, який "піддається анормальній силі вигину".