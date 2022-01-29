Наказав Бог: у США спецслужби затримали чоловіка, який готував замах на Байдена

Затриманий пояснив, що це нібито Бог велів вбити американського лідера.
У США чоловіка з Канзасу Скотта Меррімана звинуватили в погрозі вбивства президента Америки Джо Байдена. За словами чоловіка, Бог наказав йому поїхати до Вашингтона і вбити американського лідера.
Про це йдеться в судових документах, пише New York Post.
Як зазначає видання, чоловік сам розповів агентам спецслужб США, що він прямує до Білого дому, щоб сказати Байдену про те, що людям "набридли розколи в країні і щоб він або повернувся до Бога, або пішов геть до пекла".
Окрім цього, Мерріман розміщував у соціальних мережах пости з погрозами на адресу президента США. В одному з повідомлень він просив вибаченн перед замовниками за те, що скасував всі плани, оскільки "відправився в поїздку під керівництвом Бога" до Вашингтона. Крім того, американець опублікував допис, в якому назвав телефонний дзвінок агента секретної служби "розмовою з дияволом", якому пообіцяв "відрубати голови старим зміям".
Меррімана, який мав при собі рюкзак з трьома патронами, затримали в Хагерстауні. Затриманий пояснив, що це нібито Бог велів взяти їх з собою.
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