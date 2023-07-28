Наказував бомбити Маріуполь: СБУ повідомила про підозру російському генералу

Генералу загрожує до 15 років в'язниці.

Служба безпеки зібрала докази про злочини чергового командувача російських окупаційних військ, який віддавав накази бомбити Маріуполь та вбивати мирних українців. Йому оголошено про підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Що відомо про генерала

У відомстві повідомили, що йдеться про генерал-лейтенанта Миколу Гостєва. Він є командувачем 4-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил збройних сил Росії. Окупант є уродженцем Ростова-на-Дону.

"На період з 24 лютого до кінця травня 2022-го року він командував підпорядкованими йому підрозділами російської авіації, які брали участь у захопленні частини території Донецької області. Саме за наказом Гостєва росіяни здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі Маріуполя", – повідомляють в СБУ.

Внаслідок атак противника гинули мирні жителі міста, зокрема діти, а також знищувалася інфраструктура. Для здійснення ударів загарбники використовували ракети класу "повітря-земля" та авіаційні бомби, зокрема фосфорні боєприпаси, які є забороненими.

"Крім того, російський генерал особисто командував підрозділами бойової авіації, що забезпечували підтримку наземних угруповань Росії під час штурму українських міст на Донеччині", – додають слідчі.

На підставі зібраних доказів Гостєву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій).

Так, окупанту загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Раніше СБУ оголосила підозру 170 російським сенаторам. Вони підтримали незаконне "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до РФ.

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