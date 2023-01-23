Наклейте стікер на задню панель: у Росії запускають платіжні наліпки-імітатори безконтактної оплати для Apple Pay

Платіжний стікер-наліпка на смартфон має імітувати недоступну в РФ технологію Apple Pay.

Банки у РФ вигадали "нову технологію", що стане імітатором безконтактної оплати, до якої вже не мають доступу власники iPhone у країні-агресорці після виходу Visa та Masterсard з російського ринку.

Про це повідомляють служби "Альфа-банк" та "Сбербанк".

Наліпка на айфон має вигляд зменшеної банківської картки без номера та CVC-коду для підтвердження операцій.

"Користувачеві достатньо відламати частину, призначену для кріплення, зняти захисний шар і наклеїти стікер на задню панель смартфона — краще в нижній його частині, щоб роботі стікера не заважала NFC-антена", — пояснили в "Сбербанку".

Масове тестування технології Сбербанк має намір запустити на початку лютого.

"Ми вже доставляємо платіжні стікери для смартфонів. Стікерами можна платити замість Apple Pay", — повідомили у "Альфа-банку".

Сервіси безконтактної оплати смартфонами стали недоступними для жителів країни-агресорки після виходу з російського ринку Visa і Masterсard.

Додамо, що пропагандистський телеканал RT France Росії закривається у Франції після того, як його рахунки були заблоковані в межах дев’ятого пакета санкцій ЄС проти РФ.

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