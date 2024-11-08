"Накопичення безконтрольної влади і покарання уявних ворогів": NYT пояснив, які ризики несе Трамп

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США варто готуватися до надзвичайно складних часів.

Про це пише видання New York Times.

"Протягом наступних чотирьох років американці повинні чітко усвідомлювати загрозу для нації та її законів, яка походитиме від 47-го президента, і бути готовими скористатися своїми правами для захисту країни, народу, законів, інституцій та цінностей, які роблять її сильною", - пишуть журналісти.

Не можна ігнорувати той факт, наголошує NYT, що мільйони американців проголосували за кандидата, якого навіть деякі з його найближчих прихильників визнають глибоко недосконалим. Дехто віддав свій голос через глибоке незадоволення статус-кво, політикою чи станом американських інституцій у більш широкому сенсі.

"Усім американцям тепер слід остерігатися нової адміністрації Трампа, яка, ймовірно, зробить своїм головним пріоритетом накопичення безконтрольної влади і покарання своїх уявних ворогів – і те, і інше Трамп неодноразово обіцяв зробити", - нагадує видання.

Наразі не може бути жодних ілюзій щодо того, ким є Дональд Трамп і як він має намір керувати країною, вважає видання. Він вже продемонстрував під час свого першого терміну і в роки після того, як залишив посаду, що не поважає закон, не кажучи вже про цінності, норми і традиції демократії. Очолюючи найпотужнішу державу світу, він явно керується лише прагненням до влади і збереженням культу особи, який вибудував навколо себе.

Як зауважує NYT, найважливіша відповідальність лежить на всіх тих, хто служитиме у другій адміністрації Трампа. Протистояти Трампу можливо, і це обов'язок кожного американського державного службовця, коли це доречно, вважає видання.

Нагадаємо, одразу після свого переобрання президентом Дональд Трамп заявив, що припинить війни у світі. Під час виборчої кампанії він не раз обіцяв, що зупинить війну в Україні за 24 години.

Багато хто в Україні непокоїться саме через те, що США за нового президента будуть змушувати Київ підписати угоду на невигідних умовах. Військова допомога може стати інструментом тиску не тільки на Україну, а і на Росію, щоб переконати обидві сторони почати переговори, вважають аналітики.

Тим часом ситуація на фронті стає для ЗСУ все складнішою. Російські війська продовжують просуватися на Донбасі. За оцінками аналітиків проєкту DeepState, тільки за минулий місяць вони захопили близько 500 км² - це найбільший прорив від 2023 року.

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