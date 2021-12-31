Накритикував на 34 500 євро: шеф-кухар відсудив у редактора газети гроші за те, що тому не сподобалося його ризото

Накритикував на 34 500 євро: шеф-кухар відсудив у редактора газети гроші за те, що тому не сподобалося його ризото

За словами позивача, від негативного відгуку про його страву постраждав його бізнес і він зазнав збитків.

Знаменитий шеф-кухар в Італії Карло Кракко подав до суду на газету за критику його ризото. У виданні написали негативний відгук про його фірмову страву.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

У матеріалах справи йдеться про те, що 56-річний Кракко подав томатне ризото з тушкованою яловичиною вагю на гала-вечері. Редактор Cronaca di Verona Ахілле Оттавіані написав різкий відгук, сказавши, що гості пішли з вечері незадоволеними у найближчі кебаб-крамниці, бо їм не сподобався смак фірмової страви кухаря.

Слід зазачити, що шеф-кухар, чий ресторан отримав дві зірки Мішлен, подав на святі ризото з помідорами, лимоном, кмином і тушкованою яловичиною.

Редактор снаписав: "Несмачне ризото, жорстке м’ясо, невідповідне поєднання овочів, за винятком дурості вдаваної кулінарної величі".

Кракко виграв два позови про наклеп, і суд зобов'язав Оттавіані сплатити штраф у розмірі 11 000 євро, попередню компенсацію в розмірі 20 000 євро і витрати в розмірі 3 500 євро за наклеп.

Шеф-кухар сказав, що різка рецензія вплинула на його бізнес.

Оскільки огляд містив відповіді неназваних гостей, він не був ні думкою, ні констатацією фактів, і тому не захищався італійським законодавством.

"Якби він написав: "Я був розчарований, чіпси були б кращими, я пішов і купив кебаб, як тільки вийшов", — це була б критика, захищена як особиста думка", - коментують конфлікт журналісти.

Після того, як огляд був опублікований, Кракко заявив в Інтернеті, що його обливають брудом, щоб отримати більше переглядів або більшу популярність.

Він сказав, що гості хвалили якість м’яса в його ризото і ніхто не бачив, щоб хтось йшов за кебабом.

Кракко вдруге подав до суду на Оттавіані за наклеп, попередньо вигравши 1000 євро за чергову негативну рецензію.

Нагадаємо, що Дніпровський районний суд Києва не прийняв позов дружини співака Віктора Павліка Катерини Реп'яхової проти його ексобраниці Лариси Созаєвої.

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