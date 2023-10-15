Накрив гранату тілом та врятував кохану: історія хлопця, який загинув через напад ХАМАСу

В Ізраїлі загинув 22-річний хлопець під час нападу терористів ХАМАСу на селища на кордоні із Сектором Гази.

В Ізраїлі у суботу, 7 жовтня, загинув 22-річний хлопець на ім'я Нета Епштейн під час нападу терористів ХАМАСу на селища на кордоні із Сектором Гази. Терористи увірвалися до будинку, де жив Нета зі своєю дівчиною Ірен Шавіт – він врятував її, накривши гранату своїм тілом.

Про героїчний вчинок хлопця розповів журналіст Ynet Матан Цурі.

"Ми перебували на зв'язку від самого початку нападу. Терористи увірвалися на територію кібуца і кинули гранату в кімнату, де перебували Нета та Ірен. І тоді мій син просто кинувся на гранату і накрив її своїм тілом, рятуючи кохану. І він врятував її. Ірен залишилася живою, а Нета загинув як справжній герой", - розповіла мати Нета, Аелет Епштейн.

Нета Епштейн був одним із організаторів акції протесту молоді прикордонних районів із Сектором Гази 2018 року.

Тоді в акції протесту взяли участь тисячі молодих людей, які прийшли до Кнесету, щоб вимагати від депутатів забезпечення безпеки мешканців регіону, що розташовані на лінії вогню.

Нагадаємо, Ізраїль запровадив заборонену зону на кордоні з Ліваном.

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