Наліт дронів на Москву: один БПЛА збили неподалік від гелікоптерного заводу (відео)

На цьому заводі впроваджують у серійне виробництво нові моделі та модифікації вертольотів марки "Мі".

Росіяни заявили про збиття одного безпілотника в ніч проти 28 серпня за 5 км від Московського гелікоптерного заводу в місті Люберці. Момент збиття БПЛА потрапив на відео камер відеонагляду.

Про це інформують російські телеграм-канали, а також повідомляв мер Москви Сергій Собянін.

У повідомленням російських пабліків із посиланням на жителів міста Любереці йдеться, що безпілотник було збито у мікрорайоні Коренево селища Краскове. Це місце розташоване за 5 км від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля, що у селі Томіліно Люберецького міського округу.

Завод займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків вертольотів. Так, фахівці заводу займаються впровадженням у серійне виробництво нових моделей та модифікацій вертольотів марки "Мі", ведуть супровід експлуатації цивільних та військових вертольотів.

У телеграм-каналах з’явилося кілька відео з камер відеонагляду, на яких зафіксований звук прольоту БПЛА, чутно вибух та видно спалах у нічному небі.

Наліт БПЛА на Московську область: відео збиття безпілотника з’явилося в Мережі

Росіяни також опублікували наслідки збиття безпілотника в садовому товаристві "Надія" в Кореневому. В одному будинку вибило шибки і пошкодило паркан. Стверджується, що серйозних руйнувань та постраждалих немає.

Фото з місця збиття БПЛА у Московській області / Фото: російські телеграм-канали

Фото з місця збиття БПЛА у Московській області / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня у Росії повідомили про затримання понад 15 рейсів на виліт і приліт у московських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово". Спершу причини не повідомлялися.

Згодом Собянін повідомив, що сили ППО в районі Люберець знищили безпілотник, який летів у напрямку Москви.

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