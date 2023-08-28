Наліт дронів на Москву: один БПЛА збили неподалік від гелікоптерного заводу (відео)

На цьому заводі впроваджують у серійне виробництво нові моделі та модифікації вертольотів марки "Мі".
Росіяни заявили про збиття одного безпілотника в ніч проти 28 серпня за 5 км від Московського гелікоптерного заводу в місті Люберці. Момент збиття БПЛА потрапив на відео камер відеонагляду.
Про це інформують російські телеграм-канали, а також повідомляв мер Москви Сергій Собянін.
У повідомленням російських пабліків із посиланням на жителів міста Любереці йдеться, що безпілотник було збито у мікрорайоні Коренево селища Краскове. Це місце розташоване за 5 км від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля, що у селі Томіліно Люберецького міського округу.
Завод займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків вертольотів. Так, фахівці заводу займаються впровадженням у серійне виробництво нових моделей та модифікацій вертольотів марки "Мі", ведуть супровід експлуатації цивільних та військових вертольотів.
У телеграм-каналах з’явилося кілька відео з камер відеонагляду, на яких зафіксований звук прольоту БПЛА, чутно вибух та видно спалах у нічному небі.
Росіяни також опублікували наслідки збиття безпілотника в садовому товаристві "Надія" в Кореневому. В одному будинку вибило шибки і пошкодило паркан. Стверджується, що серйозних руйнувань та постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня у Росії повідомили про затримання понад 15 рейсів на виліт і приліт у московських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово". Спершу причини не повідомлялися.
Згодом Собянін повідомив, що сили ППО в районі Люберець знищили безпілотник, який летів у напрямку Москви.
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