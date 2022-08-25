Налякані росіяни почали закуповуватися вимірювачами радіації та препаратами з йодом

У Росії суттєво зріс продаж приладів для вимірювання рівня радіації та йодиду калію.
Продаж йодиду калію і приладів для вимірювання рівня радіації зросли навесні та влітку 2022 року на маркетплейсах РФ Ozon і Wildberries на тлі агресії армії Путіна в Україні, яка захопила ЗАЕС і регулярно обстрілює її.
Про це свідчать дані сервісу аналітики роботи інтернет-ретейлерів Moneyplace, пише російський Forbes.
Так, на маркетплейсах Ozon і Wildberries обсяг продажів йодиду калію і препаратів, які його містять, зріс на 103% у квітні порівняно з березнем 2022 року, на 40% у травні порівняно з квітнем і на 42% у липні порівняно з червнем.
Серед товарів у топі продажів на Ozon та Wildberries опинилися таблетки "Йод+Селен" бренду "Біакон", таблетки йодиду калію бренду Consumed, капсули Liquid Iodine від Maxler та капсули органічного йоду бренду GLS.
Крім того, за даними Moneyplace у період від 1 до 22 серпня продаж дозиметрів для вимірювання радіації на Ozon і Wildberries зріс на 161% порівняно з липнем.
Нагадаємо, Енергодар отримав додаткову партію таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС.
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