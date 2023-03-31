Налякав ядерною війною і розповів, як “не лягав” під Путіна: головні тези виступу Лукашенка

Про що говорив самопроголошений президент Білорусі у своєму щорічному посланні народу.

У п’ятницю, 31 березня, під час послання білоруському народу та Національним зборам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно заявив, що війну в Україні слід зупинити, повторив ядерні погрози Кремля та розповів, для чого в Білорусі ядерна зброя.

ТСН.ua зібрав найголовніші тези виступу білоруського диктатора.

Про “припинення” війни в Україні

Закликавши зупинити війну в Україні, Лукашенко запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

"Зупинитися треба зараз, доки не почалася ескалація. Спробую ризикнути та запропонувати припинити бойові дії...Все, завмерли!” - заявив він.

При цьому білоруський диктатор припустив “ошуканство” з боку західних партнерів України і заявив, що у такому разі Росія застосує всю свою “міць”.

“Росія зобов'язана задіяти всю міць ВПК та армії для запобігання ескалації конфлікту: і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран, якщо вкотре буде ошуканство", — сказав Лукашенко, запропонувавши сторонам сісти за стіл переговорів.

Про загрозу ядерної війни

Лукашенко вважає, що "домагатись перемоги не можна" і заявив, що здолати ядерну державу нібито неможливо.

"Неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво відчує, що ситуація загрожує розпадом Росії — буде застосована найстрашніша зброя. Цього допустити не можна", — сказав диктатор.

Про ядерну зброю в Білорусі

За словами Лукашенка, він нібито сам попросив президента держави-агресорки Володимира Путіна "повернути до Білорусі ядерну зброю", щоб "забезпечити мир білоруському народу".

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"Треба буде, ми з Путіним вирішимо і введемо сюди, якщо це треба, і стратегічну зброю. І вони це повинні розуміти, мерзотники, там за кордоном, які намагаються підірвати нас зсередини і ззовні. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни і народи", - заявив білоруський диктатор.

Водночас він додав, що розміщення ядерної зброї в Білорусі - нібито не залякування і не шантаж, а "можливість убезпечити державу і забезпечити мир білоруському народу".

Про стосунки з Путіним

Лукашенко переконував громадян своєї країни, що президент РФ Володимир Путін жодним чином на нього не впливає.

“Мені сигнали надходять – “ось ти там під Путіна ліг”. Ніхто ні під кого не лягав. Є нам під кого лягати. Ми ще не зовсім…” – сказав самопроголошений білоруський лідер.

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Білоруський диктатор також наголосив, що перебування російських військ на території Білорусі нібито не становить загрози для суверенітету країни, мовляв "не треба паритися, що Росія тут щось захопила".

"Росії не до цього, їй є чим займатися. Тому не треба лякати людей, що Путін захопив Білорусь. Я керую цими військами, які перебувають на території Білорусі…" – запевнив він.

Лукашенко стверджує, що сам привіз до Білорусі російські війська, "щоб навчити, підготувати, оснастити та разом навчити працювати, якщо, не дай Боже, доведеться це робити".

Про “вторгнення” Польщі

Також Олександр Лукашенко раптом заявив, що існує загроза вторгнення до Білорусі військ сусідньої Польщі.

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“Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну... Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні”, - розповідав байки білоруський диктатор.

За його словами, для Білорусі гостро стоїть "питання збереження суверенітету та незалежності країни".

Про своє “президентство”

Лукашенко заявив, що його "вік закінчується" і він нібито "не триматиметься за посаду" президента.

"Минуло майже 30 років. Ну, скільки можна? Я з цього виходжу. Не думайте, що я, "вчепившись у це крісло", як часто кажуть, тримаюся за цю владу. Абсолютно щиро про те говорю. Ви бачите які обставини. Багато хто хотів би, щоб Лукашенка не було. А якщо вони хочуть, щоб мене не було там, то треба робити навпаки. Це мій принцип", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Путін обговорить з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком його пропозицію припинити бої в Україні, яку він озвучив сьогодні, 31 березня, під час послання до білорусів.

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