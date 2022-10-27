"Нам не потрібен ядерний удар по Україні, немає сенсу": Путін зробив чергову заяву щодо війни

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "ядерний удар по Україні" нібито Росії не потрібен. Водночас він знову звинуватив Київ у створенні "брудної бомби".

Заяви про ядерний удар по Україні та "брудну бомбу" пролунали поміж інших під час виступу на "Валдаї".

"Нам не потрібний ядерний удар по Україні, сенсу немає - ні політичного, ні військового", - сказав Путін.

Зауважимо, що напередодні речник Держдепу США Нед Прайс заявив: "Незалежно від того, використає Росія так звану "брудну бомбу", чи звичайну ядерну зброю, вона матиме наслідки, ми про це дуже чітко сказали".

Також Путін торкнувся теми "брудної бомби".

"Ми неспроста сказали про "брудну бомбу", яку створює Київ, навіть знаємо, де вона приблизно робиться, я доручив Шойгу обдзвонити закордонних колег і попередити їх про загрозу цій провокації". - сказав очільник Кремля.

За його словами, Київ зараз робить усе, щоб замістити сліди підготовки "брудної бомби".

"Військової доцільності для США застосовувати ядерну зброю проти Японії не було - вони зробили це, бо вважали, що це в їхніх інтересах", - додав Путін.

Нагадаємо, опозиційний російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Росія вигадала фейк про "брудну бомбу", шоб таким чином домогтися переговорів Путіна з президентом США Джо Байденом.

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