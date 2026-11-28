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Ціни на продукти в Німеччині часто викликають суперечки, а економні покупки там нерідко сприймають із недовірою. Утім, розібратися з акціями та знижками цілком реально, навіть якщо в такий бюджет не вірять ті, хто вже давно осів за кордоном.

Українська біженка Людмила Русіна розповіла про актуальні ціни у німецьких супермаркетах.

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«Нам не вірять, що в Німеччині є такі ціни, навіть ті, хто тут живе. Раз на два тижні ми ходимо у «Kaufland» і от вам актуальний прайс — і навіть чек сьогодні покажу», — зазначила вона.

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За її словами, родина здебільшого бере акційні товари.

«В нашому кошику майже все по акції і ми вкладаємося у 200 євро на людину на місяць на продукти. Але і в це нам часто не вірять», — розповіла українка.

Під час закупівель у кошик потрапили три хурми за 49 центів, півтора кілограма груш за 2 євро, мандарини по 1,6 євро та буряк по акції за 1 євро за кілограм, тоді як банани по 88 центів цього разу не брали. Також придбали пів кілограма перцю за 1,39 євро, пів кілограма помідорів за 2 євро, велику коробку «Raffaello» на 230 грамів за 3,49 євро, пів кілограма оливок за 1,9 євро та цибулевий багет за 66 центів.

Окрему частину покупок склала молочка та сири.

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«Сир, завдяки купону із додатку на 35 відсотків — дешевше. Забираю дві останні пачки по 1,3 євро», — поділилася Людмила.

Окрім цього, вона взяла сметану за 79 центів, дві пачки іншого сиру по 2 євро, три пачки звичайного твердого сиру за 4 євро, масло 250 грамів за 1,29 євро та три пачки моцарели по 70 центів.

Також родина закупила м’ясо та швидкі перекуси: три рульки загалом по 3 євро за кілограм, 2,6 кілограма свинячого битка по 4,5 євро за кілограм, 2,5 кілограма шиї по 6 євро, дві піци по 1,6 євро і сирий фарш на бутерброди.

«Завдяки ще одному купону мінус 3 євро від нашого чеку і вся покупка — 64 євро», — підсумувала Людмила.

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Українці за кордоном — останні новини

У німецькому окрузі Грайц (Тюрингія) центр зайнятості виявив, що частина українських біженців отримувала базову допомогу, не декларуючи доходи та активи в Україні — зокрема пенсії, орендну плату за житло чи землю: 16 особам виплати негайно зупинили, ще 38 зменшили, що становить 8,2% із 656 українських отримувачів у цьому окрузі.

У Німеччині від 1 листопада посилили умови складання мовного іспиту DTZ — фінального етапу інтеграційних курсів, які відвідують і українські біженці. Причиною стало почастішання випадків шахрайства, зокрема купівлі відповідей в Інтернеті, тому тепер неналежне виконання хоча б однієї частини тесту означає незарахування іспиту загалом.

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