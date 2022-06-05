"Нам потрібна допомога Заходу": Маляр назвала, якого озброєння потребують ЗСУ

Західні країни від початку повномасштабного вторгнення допомагають Україні зі зброєю, утім, ця допомога має бути не разовою акцією.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українські захисники добре підготовлені до боротьби з окупантами, однак їм не вистачає зброї.

Про це пише CNN.

"Зброя вже почала надходити, але її недостатньо, щоб дати дуже сильну відсіч російській армії. Захід має зрозуміти, що це не разова допомога. Постачання зброї має продовжуватися до перемоги. Наші бійці добре підготовлені. Але цієї мотивації та підготовки недостатньо, щоб перемогти Росію без зброї", - заявила Маляр.

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Тому заступниця міністра оборони закликала країни Заходу продовжити постачання зброї. Зокрема, за її словами, ЗСУ не вистачає тяжкого озброєння та засобів ППО.

"Нам потрібна допомога західного світу, особливо у зброї. І насамперед йдеться про ППО та тяжке озброєння", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитро Красильников розповів, яка зброя потрібна Україні для знищення окупантів і виконання поставлених завдань.

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