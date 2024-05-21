"Нам потрібні вибори": у Мюнхені сплюндрували могилу Степана Бандери (фото)

Історик і військовослужбовець ЗСУ Вахтанг Кіпіані певен, що це – російська провокація, щоб "розхитати" тему виборів в Україні.

Кам’яний надгробок на могилі лідера Організації українських націоналістів (ОУН-б) Степана Бандери в німецькому Мюнхені знову спаплюжили невідомі вандали.

Про це повідомив відомий історик і журналіст Вахтанг Кіпіані, який від початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Збройних сил України.

На хресті невідомі вандали написали фразу українською мовою "Нам потрібні вибори".

Кіпіані пояснив, що до інциденту причетні росіяни, які вирішили здійснити провокацію, щоб "розхитати" тему виборів в Україні.

"Російська гебня знову плюндрує могилу провідника ОУН Степана Бандери. Їм потрібна дестабілізація і повторення хаосу часів Української революції, коли була боротьба всіх проти всіх. Пам’ятаємо – від розбрату тоді виграли московські вбивці. І вони хочуть це повторити", – наголосив історик.

Президент Антиімперського блоку народів, народний депутат України VII та VIII скликань Олег Медуниця додав, що "провокаційний напис явно розрахований на внесення розколу в українське суспільство".

"Черговий акт вандалізму в Мюнхені. Буквально напередодні Дня Героїв. На цвинтарі Вальдфридгоф російські агенти вкотре осквернили могилу нашого Провідника. За останні роки я вже навіть збився з рахунку, вкотре це", – сказав Медуниця.

У Мюнхені невідомі знову розмалювали надгробок на могилі Бандери / Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

Зауважимо, що провокація на могилі Степана Бандери була здійснена незадовго до свята Дня Героїв, яке святкують 23 травня. 1941 року на Другому Великому зборі Організації Українських Націоналістів було вирішено 23 травня святкувати День Героїв. Саме цього дня 23 травня 1938 року в Роттердамі радянський агент Павло Судоплатов убив голову проводу ОУН Євгена Коновальця.

Раніше повідомлялося, що у столиці Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку.

Читайте провідні новини дня: