Знову спливло так зване "різдвяне припинення вогню".

Жодного "замороження" війни в Україні Росія не хоче.

Про це сказав постпредставник Росії в ООН Василь Небензя, повідомляють пропагандистські російські агентства.

"Росію не влаштують жодні сценарії із заморожуванням конфлікту в Україні. Нам таке не підходить", – заявив Небензя.

Він "обґрунтував" свою заяву тим, що Україна нібито відмовилася від пропозиції Угорщини щодо встановлення "різдвяного припинення вогню", що свідчить про "небажання Києва рухатися до миру".

"Небажання Києва рухатися до миру виявилося у відмові від пропозиції Угорщини щодо встановлення різдвяного припинення вогню", – сказав Небензя.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заблокував спробу ЄС додати до санкційного списку постійного представника Росії при ООН Василя Небензю разом із патріархом Російської православної церкви Кирилом.

Нагадаємо, що президент Угорщини Віктор Орбан заявляв про нібито пропозицію "різдвяного перемир'я". За його словами, Росія погодилася, а Україна – ні.

Тим часом Міністерство закордонних справ України закликало Угорщину припинити "аморальні маніпуляції" на темі миру та Різдва, а також утриматися від односторонніх контактів із РФ, що підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру.