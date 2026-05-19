Світ
270
2 хв

"Нам у Відні таке не потрібно": в Австрії спалахнув скандал через 75 тисяч українських яєць

У Відні вилучили 75 000 «нелегальних» яєць, ввезених з України.

Ігор Бережанський
"Нам у Відні таке не потрібно": в Австрії спалахнув скандал через 75 тисяч українських яєць

В Австрії вилучили 75 тисяч незаконно імпортованих яєць з України: у чому причина / © unsplash.com

У Відні під час перевірок було вилучено 75 000 незаконно імпортованих яєць з України.

Про це пишуть Wien і Kronen Zeitung.

«Без послідовного контролю цей незаконний товар вийшов би на ринок», — цитує газета президента асоціації фермерів Георга Штрассера.

Зазначається, що товари було виявлено на гуртовому ринку Відня, вони не відповідали європейським маркетинговим стандартам і могли опинитися на полицях австрійських магазинів без перевірки.

«Проблема з яйцями з України полягала в тому, що на яйця не було ані супровідних документів, ані будь-яких видимих ​​​​маркувань. Не задокументовано, чи це органічні яйця, яйця кліткового вигулу чи щось середнє. А нам у Відні таке просто не потрібно», — сказав речник управління ринку Александер Генгл.

Що буде з «нелегальними» яйцями з України

В управлінні ринку кажуть, що не знають, що буде з яйцями далі.

«Чи їх десь з’їдять — нас не хвилює. Вони нам точно не потрібні у Відні, і компанія, яка їх замовила, зрозуміла це та відмовилася від доставлення. Вони, ймовірно, повернуться до України і будуть з’їдені там. Перевірка управління ринку не означає, що яйця становлять небезпеку для здоров’я — їм просто бракує необхідного маркування», — зазначив Александер Генгл.

Зауважимо, що це непоодинокий випадок. Раніше нелегальні яйця в Австрію надходили на початку квітня (перед Великоднем, коли виник дефіцит) із Баварії.

Раніше ми писали, що у Німеччині викрили масштабну схему постачання для російської оборонки.

