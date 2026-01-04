«Нам вона справді потрібна»: Трамп знову націлився на Гренландію

Трамп знову заявив про претензії на острів Гренландія / © tsn.ua

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю The Atlantic.

Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

