Світ
14
1 хв

«Нам вона справді потрібна»: Трамп знову націлився на Гренландію

Трамп пояснив претензії на Гренландію військовою активністю РФ і Китаю

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трамп знову заявив про претензії на острів Гренландія

Трамп знову заявив про претензії на острів Гренландія / © tsn.ua

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю The Atlantic.

Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

«Нам справді потрібна Гренландія», — сказав Трамп, описуючи острів — частину Данії, союзника НАТО — як «оточений російськими та китайськими кораблями».

«Нам це потрібне для оборони», — заявив президент США.

/ © Вікіпедія/Corvax

© Вікіпедія/Corvax

