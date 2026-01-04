- Дата публікації
«Нам вона справді потрібна»: Трамп знову націлився на Гренландію
Трамп пояснив претензії на Гренландію військовою активністю РФ і Китаю
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію.
Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю The Atlantic.
Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.
«Нам справді потрібна Гренландія», — сказав Трамп, описуючи острів — частину Данії, союзника НАТО — як «оточений російськими та китайськими кораблями».
«Нам це потрібне для оборони», — заявив президент США.