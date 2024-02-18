"Нам все одно": п'яні польські фермери не пропустили фуру із автомобілями для ЗСУ - соцмережі

За словами водія фури, протестувальники відмовилися пропускати вантажівку, хоча він мав усі необхідні документи та дозволи.

Польські протестувальники під час блокади кордону не пропускають вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, зокрема автомобілі для ЗСУ.

Відео з'явилося у Facebook-спільнота "Український патріот".

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Водій фури стверджує, що польські протестувальники перебували у стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовилися пропускати вантажівку, хоча він мав усі необхідні документи та дозволи.

"Машина дійсно везе машини для ЗСУ. Група невстановлених осіб. Не знаю, чи це точно були трактористи. У стані алкогольного сп'яніння кинулися на вантажівку. Ми показали всі документі. Показав запити України та дозвіл від Міністерства оборони Польщі, що це дійсно їде для української армії. Вони сказали, що їм однако, і розвернули. Це робиться все цілеспрямовано", - розповів свідок події, яка трапилася на кордоні.

Попри те, що український водій вантажівки показав усі документи, протестувальники відправила його в кінець 18-кілометрової черги.

"Поляки не пропускають військову допомогу Україні на кордоні. Фермери заблокували вантажівку із автомобілями для ЗСУ, хоча водій мав усі необхідні документи. Його відправили у кінець 18-кілометрової черги. Загалом на кордоні стоять 3,3 тисячі українських вантажівок", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, Україна може заборонити імпорт агропродукції з Польщі через блокування кордону.

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