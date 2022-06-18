"Нам загрожує пекло на землі": в ООН закликали відкрити українські порти для зерна

"Нам загрожує пекло на землі": в ООН закликали відкрити українські порти для зерна

Якщо не будуть розблоковані українські порти, аби можна було вивезти зерно, світ очікує "пекло на землі".

Світ зіткнувся з безперецедентною продовольчою кризою через пандемію коронавірусу та зростання цін на паливо.

Про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише The Guardian.

"Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна (в Україні - ред.) виявилася руйнівною. Це дуже, дуже страшний час. Нам загрожує пекло на землі, якщо не відреагуємо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити просто зараз, - це покласти край цій клятій війні в Україні і відкрити порти", — сказав Бізлі.

Раніше повідомлялося, що РФ намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно. Для цього в Криму було завантажено 27 000 тонн зерна на судно “Матрос Позинич”. Однак Єгипет відмовився його купувати. За даними телеканалу CNN, російське суховантажне судно було помічене в сирійському порту Латакія. Ймовірно, на борту судна перебувало вкрадене окупантами українське зерно.

Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що на Херсонщині російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів та силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, звинуватила російську владу в тому, що Москва використовує продовольчу кризу як зброю у своїх геополітичних інтересах. За її словами, щоб протидіяти продовольчому шантажу РФ, потрібна глобальна співпраця країн Європи в питанні постачання зерна, а також збільшення власного виробництва.

Через напад Росії на Україну світові загрожує продовольча криза.

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), яка підтримує людей в таких країнах, як Ефіопія, Ємен та Афганістан, отримує 40% пшениці з України.

На початку цього року ціни на основні продукти харчування у світі досягли історичних максимумів. Багато хто сподівався, що врожаї з України допоможуть компенсувати глобальний дефіцит. Але вторгнення Росії завадило цьому. Міністерство сільського господарства України повідомляє, що зараз в країні застрягли 20 мільйонів тонн зерна.

До війни 90% українського експорту йшло через порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті. Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.

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