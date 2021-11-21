Намагалася втримати 2-річну доньку і впала за нею з 30-метрової висоти: туристка з дитиною пірнули з водоспаду в

Жінку та дитину врятував чоловік, який опинився поруч.
У США туристка разом із 2-річною дочкою з необережності впали з 30-метрового водоспаду. Їм вдалося вижити завдяки небайдужому чоловікові.
Про це розповідає oxu.az.
Інцидент стався у США у штаті Орегон на двокаскадному водоспаді Малтнома. Американка, гуляла з дитиною, коли дівчинка на мосту послизнулася і втратила рівновагу. Мати спробувала втримати дитину, проте впала разом із нею з висоти близько 30 метрів у воду.
Крики матері і дитини почув інший турист, 33-річний чоловік. Він перестрибнув через перила у воду, пролетівши таким чином близько 5,5 метрів униз.
Чоловік доплив до дворічної дівчинки і передав її в руки іншим туристам. Після цього він повернувся і спробував витягнути з води поранену жінку.
Постраждалих доправили до медичного закладу.
Нагадаємо, що по-справжньому геройським вчинком відзначився головний арбітр поєдинку між любительськими португальськими командами "Педрас Рубас" та "Олівейро ду Дору" Самуель Кунья.