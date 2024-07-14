"Намагалися вбити двічі за останні вісім місяців": Маск розповів про замахи на своє життя

Після гучного замаху на Трампа, Ілон Маск поділився подробицями замахів на своє життя.

Засновник та генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск розповів про замахи, які неодноразово вчиняли на його життя. За словами мільярдера, лише за останні 8 місяців його двічі намагалися вбити.

Про це він заявив у соцмережі Х.

Маск зазначив, що йдеться про двох різних кілерів. Крім того, на Маска намагалися його вбити у штаб-квартирі Tesla у Техасі.

"Попереду небезпечні часи. Двоє людей (окремі випадки) вже намагалися мене вбити за останні 8 місяців. Вони були заарештовані зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla в Техасі", – написав Маск.

Також читайте Буданов прокоментував невдалі замахи на своє життя

Варто зазначити, що він вирішив поділитись своїми історіями після замаху на колишнього президента США Дональда Трампа. Також мільярдер висловив підтримку постраждалому політику.

"Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його швидке одужання", – написав Маск.

Нагадаємо, замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа стався у місті Батлер, штат Пенсільванія, коли він саме виступав перед своїми виборцями.

Читайте також: