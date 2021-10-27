Намагалися зіпсувати свято: у США злодії поцупили кабелі різдвяних вогнів на 10 тисяч доларів

Намагалися зіпсувати свято: у США злодії поцупили кабелі різдвяних вогнів на 10 тисяч доларів

Встановити особи злочинців поліції поки не вдалося.

Намагалися вкрасти свято - в американському штаті Вісконсин злодії поцупили кабелі святкових вогнів на 10 тисяч доларів.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 жовтня.

Зазначається, що інцидент стався у місті Ла-Кросс, парк якого волонтери вже 27-й рік поспіль прикрашають до Різдва. І це перший такий випадок в історії фестивалю.

Вандали пошкодили та вкрали десятки кабелів. Як припускають організатори, зацікавити злодіїв могла мідна частина проводки. Встановити, хто ж скоїв злочин, поліції поки не вдалося. Тож волонтери намагаються розшукати тих, хто продаватиме мідні кабелі і посилили охорону у парку. А ще збирають кошти на відновлення освітлення, аби свято таки відбулося.

Новини світу: в американському штаті Вісконсин злодії поцупили кабелі святкових вогнів на 10 тисяч доларів

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