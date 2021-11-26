Намагалися втекти: у Польщі десятки мігрантів влаштували бунт у центрі для іноземців

Намагалися втекти: у Польщі десятки мігрантів влаштували бунт у центрі для іноземців

Мігранти били вікна і трощили паркан, використовуючи меблі.

У Польщі в четвер, 25 листопада, мігранти влаштували бунт у центрі для іноземців, розташованому в селі Венджин Любушського воєводства.

Про це повідомляє wPolityce.pl.

За словами співрозмовника видання, кілька десятків мігрантів намагалися "зламати загородження, зокрема паркан, і втекти з центру, що перебуває під охороною".

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Речниця Прикордонної охорони Польщі Ганна Михальська вказала, що на території центру зараз перебувають близько шести сотень мігрантів, 358 з яких є громадянами Іраку.

У четвер близько сотні з них почали поводитися агресивно. "Ці люди почали трощити паркан. Вікна в центрі також були розбиті, - розповіла Михальська. - Вони хочуть виїхати з центру, незадоволені своїм перебуванням. Усі ці люди хочуть поїхати до Німеччини".

Вона підкреслила, що іноземці не мають небезпечних інструментів, однак використовують "різні меблі".

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У зв'язку з інцидентом до центру виїхали правоохоронці, надзвичайники та прикордонники зі штабу в Кросно-Оджанську. Наразі вони ведуть переговори з агресивними мігрантами.

Зазначається, що центр розташовано на місці колишнього навчального військового центру від літа цього року. У ньому одночасно можуть перебувати декілька сотень іноземців, затриманих за нелегальне перебування в країні.

Територія захищена декількома парканами, тож жодному мігранту не вдалося втекти. За попередніми даними, причиною бунту стала підготовка керівництва центру відправити назад до Іраку групу людей, які "не відповідають умовам отримання права на проживання".

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