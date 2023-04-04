Намагається стати потрібним Заходу: офіцер ЗСУ спрогнозував, що чекає на Лукашенка і Білорусь

Офіцер ЗСУ переконаний, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявами про необхідність досягнення миру в Україні прагне врятувати себе і свій режим.

Політолог й офіцер ЗСУ Тарас Березовець заявив, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко розуміє, що Путін може будь-якого моменту його усунути.

Про це повідомляє УНІАН.

"Особливо після рішення розмістити ядерну зброю РФ в Білорусі цінність Лукашенка для Путіна втрачається. Тобто він приймає всі його вимоги, його (Лукашенка - ред.) можна буде замінити кимось іншим", - каже політолог.

За словами експерта, саме тому Лукашенко намагається стати потрібним Заходу й Україні. Він озвучив власну ідею, пов'язану з розміщенням миротворців на території України, яка не була узгоджена з Кремлем.

Крім того, Китай також не схвалює рішення Путіна розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

"Китай вважає це вторгненням в зону власних інтересів — те, що Путін вирішив розмістити свою ядерну зброю в Білорусі. Це буде проблема і для Лукашенка. Оскільки його залежність від Китаю зростає точно так само, як і від Росії", — переконаний Березовець.

За його словами, Лукашенко намагається уникнути вступу у війну будь-якими способами.

"Але якщо Путін вважатиме, що йому потрібна участь білоруської армії, і Лукашенко буде проти, він його просто "ліквідує". І на його місце прийде той, хто не буде нічому противитися", — зауважив офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, 31 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні. Він запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

Своєю чергою, у Росії прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор обговорить з Лукашенком його пропозицію припинити бої в Україні.

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