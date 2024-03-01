"Намагається вселити страх": аналітики пояснили ядерні погрози Путіна

Президент РФ Володимир Путін під час послання до Федеральних зборів використовував риторику про переговори і ядерну зброю, щоб привернути увагу Заходу до цього виступу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Зокрема, Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами Америки з питань "стратегічної стабільності" і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США.

Диктатор також стверджував, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.

Аналітики зазначають, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі у війні. Він хоче повної капітуляції України, а також має на меті послабити і роззброїти НАТО. Це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів.

Кремль також здійснює інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Аналітики звертають увагу на словами Путіна про те, що Росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах. Він заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію.

На думку аналітиків, Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити підтримку України з боку Заходу.

"ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним", - йдеться у повідомленні.

Раніше Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності.

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