Намагаються конфіскувати активи: у Carlsberg прокоментували ситуацію з бізнесом у Росії

Компанія не має наміру вступати в угоду з російським урядом.

Данська група Carlsberg від минулого року намагалася продати свою дочірню компанію "Балтика" в Росії. Проте Володимир Путін розпорядився тимчасово заарештувати частку групи в місцевій броварні.

Про це заявив новий генеральний директор броварні Джейкоб Ааруп-Андерсен, пише CNN.

"Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм зробити це законним", – заявив гендиректор Джейкоб Ааруп-Андерсен.

Що відомо

Як відомо, Carlsberg розірвав усі зв'язки зі своїм російським бізнесом. У Росії компанія мала вісім пивоварних заводів і надавала робочі місця близько 8400 співробітникам, а торік отримала списання по "Балтиці" в розмірі 1,41 мільярда доларів. На жаль, через обмежену взаємодію з керівництвом і російською владою прийнятного вирішення ситуації відшукати не вдалося.

"Ми не збираємося укладати угоду з російським урядом, яка якимось чином виправдовує незаконне захоплення нашого бізнесу", – заявив він.

Варто зауважити, що Carlsberg вжив заходів у відповідь, розірвавши ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, які дозволяли "Балтиці" виробляти і продавати всю продукцію Carlsberg у країні.

"Коли термін дії цих ліцензій закінчиться, їм більше не буде дозволено виробляти будь-які наші продукти. Звісно, я не можу гарантувати, що це станеться, але ми цього очікуємо", – зазначив Ааруп-Андерсен.

Раніше колишній генеральний директор данського виробника пива Carlsberg Group Кеєст Гарт зауважив, що вийде на пенсію після завершення продажу бізнесу компанії в РФ.

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