"Намагаються розпалити нову пожежу в Європі": розвідка пояснили дві цілі росіян у Молдові

У Молдові та невизнаному Придністров'ї Росія влаштовує напруження, маючи на меті дві цілі - відвернути увагу світу від війни в Україні та продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна.

"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше - це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі", - пояснив Черняк.

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По-друге, за його словами, оскільки окупанти не досягли жодного результату на війні проти України, загострення в Молдові спрямовано на внутрішнього споживача в Росії.

"Їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію наче "світ за них", "народ Молдови за нас", - зауважив представник розвідки.

Черняк вказав, що військова розвідка України фіксує ті події, які зараз відбуваються в Молдові і так званій невизнаній республіці Придністров'я, де в росіян дуже обмежений контингент.

"Є склади, які вони охороняють. Але на тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію - під "чужим прапором", - пояснив представник ГУР МО, нагадавши, що за таким сценарієм росіяни влаштовували подібне в Донецьку та Луганську.

Ситуація у Молдові

Українська влада попередила Молдову про плани РФ здійснити державний переворот у Кишиневі.

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ планувала переворот у Молдові. За його словами, здійснити це можна лише за допомогою висадження десанту або використовуючи територію Придністров'я.

Мета цих дій, за словами лідерки Молдови, повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну, проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України".

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив, що у Молдові існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій". Він переконаний, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана висловив думку, що армія РФ не атакуватиме Молдову військовим шляхом, а спробує паралізувати її гібридною війною.

Російсько-американський історик Юрій Фельштинський вважає, що рано чи пізно Росія почне військові дії в Молдові.

Тим часом Сили оборони України на кордоні з Молдовою будують фортифікаційні споруди.

А Wizz Air призупиняє рейси до Молдови.

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