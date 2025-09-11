«Намагаються заплющити очі»: Костенко про реакцію НАТО на обстріл Польщі

Наслідки атаки дронів у Польщі

Російські безпілотники, які залетіли на територію Польщі, ймовірно мали закладені координати ще у РФ.

Це може свідчити про навмисну провокацію, зазначив у прямому етері Еспресо народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

«Коли 19 дронів летять у напрямку стратегічних об’єктів, зокрема аеродрому у Жешуві, куди надходить допомога для України, — то вже важко сказати, що вони заблукали», — підкреслив він.

За словами Костенка, навіть пояснення про те, що на дрони вплинули засоби РЕБ, не витримує критики.

«У Польщі немає РЕБ. Якщо дія засобів радіоелектронної боротьби припинилася, то дрони мали розвернутися і знову летіти на територію України. Якщо їхні цілі були тут, то саме так мало б бути запрограмовано».

Полковник СБУ наголосив, що безпілотники рухалися за координатами, закладеними у РФ, тому можна зробити висновок про свідому провокацію, яку організував Путін.

Окремо Костенко прокоментував реакцію НАТО і Польщі.

«Ми між собою в чатах обговорювали, що нині лідери НАТО та інших країн вмовляють наше керівництво сказати, що це ми запустили ці дрони. Таким чином вони намагаються уникнути відповідальності і не визнавати реальний акт агресії», — сказав він.

Він додав, що Альянс намагається заплющити очі на інцидент, тоді як диктатор Путін продовжує ескалацію, заручається підтримкою союзників і підвищує ставки.

«На жаль, Європа і Польща реагують досить слабо», — підсумував Костенко.

Раніше повідомлялося, що Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі оцінив реакцію країни на інцидент з російськими дронами як ефективну.