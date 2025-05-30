Намагався передати секретні дані іноземній державі: ФБР викрило шпигуна в розвідці США

Прапор США / © Associated Press

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Співробітника Управління оборонної розвідки США (DIA) заарештували за спробу передавання секретних даних представнику іноземного уряду.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

За даними ФБР, 28-річний Натан Вілас Лаатш мав доступ до інформації з грифом «цілком таємно», працюючи у Відділі внутрішніх загроз DIA. У березні 2025 року він через електронний лист запропонував «дружній країні» секретні матеріали, посилаючись на те, що він «не погоджується та не поділяє цінності цієї адміністрації» і тому «готовий поділитися секретною інформацією». Зокрема, йшлося про «готові розвідувальні матеріали, деякі необроблені розвідувальні дані та іншу різноманітну секретну документацію».

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Під прикриттям оперативники ФБР встановили контакт, і Лаатш, впевнений, що спілкується з іноземним представником, почав виносити інформацію: він переписував дані в блокнот, а потім виносив їх із секретного об’єкта.

1 травня Лаатш передав у парку флешку з «прикладом» секретних документів, щоб «показати масштаб доступу». Пізніше він вимагав «громадянство» або іншу винагороду за подальшу співпрацю.

29 травня під час спецоперації у північній Вірджинії Лаатша затримали безпосередньо після спроби передавання флеш-накопичувача з секретними матеріалами.

Справу розслідує ФБР за підтримки військової розвідки США. Обвинувачення готують прокурори відділу контррозвідки та експортного контролю.

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