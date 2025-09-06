ТСН у соціальних мережах

Намагався побити світовий рекорд: у Росії арештували велосипедиста з Франції

У Владивостоці французького велосипедиста відправили під варту за підозрою у незаконному перетині кордону.

Наручники

Наручники / © УНІАН

Громадянина Франції Софіана Сехілі, який намагався побити світовий рекорд з перетину Євразії на велосипеді, затримали у Росії.

Про це повідомляє Le Monde. Інформацію про затримання велосипедиста підтвердили російській пропагандистській агенції ТАСС екстрені служби Примор’я.

За даними Le Monde, у Владивостоці велосипедиста відправили під варту за підозрою у незаконному перетині кордону. Він двічі намагався в’їхати до Росії з Китаю через два прикордонні пункти, розташовані приблизно за 200 кілометрів один від одного. Після другої спроби Сехілі затримали.

Француз виїхав з Лісабона 1 липня і планував перетнути Євразію, завершивши свою подорож у Владивостоці.

За цей час він перетнув безліч країн і частину шляху подолав через Росію: в’їхавши з Грузії, він залишив країну в Астраханській області, після чого продовжив шлях через Казахстан, Таджикистан і Монголію.

2 вересня велосипедист повідомив, що в’їхати до Росії з Китаю йому не вдалося. Це поставило під сумнів можливість побити рекорд німця Йонаса Дейхмана, який у 2017 році перетнув Євразію за 64 дні, дві години і 26 хвилин.

До закінчення маршруту Сехілі залишалося близько 400 кілометрів.

Як зазначає Le Monde, зараз Сехілі намагається допомогти консульство Франції.

Сехілі — 44 роки. Він був кінодокументалістом, але 2012 року залишив цю роботу, щоб зайнятися велоспортом. Із того часу він взяв участь приблизно у 20 багатокілометрових заїздах, перемігши в 11 із них. Серед них Tour Divide, гонка протяжністю 4500 кілометрів від Канади до Мексики.

Нагадаємо, США оголосили велику винагороду за сприяння в арешті трьох росіян.

