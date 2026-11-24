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"Намагався захистити Зеленського: Кушнер розповів, як відмовляв Трампа від тиску на Україну
Джаред Кушнер розповів про спроби захистити Володимира Зеленського від політичного тиску Дональда Трампа.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа та його зять Джаред Кушнер розповів, що намагався відговорити Трампа від тиску на президента України Володимира Зеленського. Водночас у нього є зауваження і до дій офіційного Києва.
Про це Джаред Кушнер заявив у розмові з журналом New York Magazine.
Кушнер заявив про спроби захистити Зеленського від тиску Трампа
Зять очільника Сполучених Штатів запевняє, що в цій ситуації дбає про інтереси громадян України. Він наголошує, що шукає будь-які шляхи, щоб припинити «жахливу війну», і прагне вберегти президента України Володимира Зеленського від жорсткого пресингу з боку президента США Дональда Трампа.
У вересні Кушнер разом зі Стівом Віткоффом провів переговори з очільником Кремля. Звідти вони вирушили до Києва. Доки посадовці зі США перебували у країні, росіяни на певний час припинили удари, та щойно гості виїхали, обстріли поновилися.
Хоча Кушнер із розумінням ставиться до ситуації Зеленського, він переконаний, що звичка Києва обговорювати перебіг перемовин у публічній площині шкодить результату.
Як приклад, він пригадав перемовини з українською командою в Маямі. Під час тієї зустрічі Кушнер попередив, що Трамп готовий підтримати пропозицію Путіна — постачання дизельного пального в обмін на послаблення санкційного режиму.
Зеленський миттєво публічно обурився й наголосив, що його виставили жертвою. У відповідь Трамп заявив, що українцям варто «знайти нового президента».
Також Кушнер запевнив, що після настання миру Україна отримає вагомі перспективи для розвитку.
«Я намагався показати Зеленському таке: знайдімо спосіб, за якого, якщо вам вдасться зупинити війну та отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу переключитеся на економіку й самі очолите відновлення країни», — сказав він.
Переговори про закінчення війни: останні новини
Нагадаємо, деякі європейські союзники України почали з обережним оптимізмом оцінювати позицію адміністрації Дональда Трампа щодо закінчення війни, сподіваючись на прийнятний мир.
За даними Politico, приводом для цього стала пропозиція американської переговорної команди — зокрема спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — надати Україні гарантії колективної оборони за зразком статті 5 НАТО.
Водночас оптимізм залишається обережним через побоювання надмірних поступок з боку України в обмін на гарантії — зокрема, йшлося про можливе передання Росії всього Донбасу в обмін на повноправне членство України в НАТО. Частина європейських представників також остерігається обмеження військової присутності НАТО у Східній Європі та впливу Москви на європейську безпекову архітектуру. Найскептичніше до пропозицій США ставляться Польща, країни Балтії та Північної Європи.