Кушнер про Зеленського та невдоволення публічністю переговорів / © Getty Images

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа та його зять Джаред Кушнер розповів, що намагався відговорити Трампа від тиску на президента України Володимира Зеленського. Водночас у нього є зауваження і до дій офіційного Києва.

Про це Джаред Кушнер заявив у розмові з журналом New York Magazine.

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Кушнер заявив про спроби захистити Зеленського від тиску Трампа

Зять очільника Сполучених Штатів запевняє, що в цій ситуації дбає про інтереси громадян України. Він наголошує, що шукає будь-які шляхи, щоб припинити «жахливу війну», і прагне вберегти президента України Володимира Зеленського від жорсткого пресингу з боку президента США Дональда Трампа.

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У вересні Кушнер разом зі Стівом Віткоффом провів переговори з очільником Кремля. Звідти вони вирушили до Києва. Доки посадовці зі США перебували у країні, росіяни на певний час припинили удари, та щойно гості виїхали, обстріли поновилися.

Хоча Кушнер із розумінням ставиться до ситуації Зеленського, він переконаний, що звичка Києва обговорювати перебіг перемовин у публічній площині шкодить результату.

Як приклад, він пригадав перемовини з українською командою в Маямі. Під час тієї зустрічі Кушнер попередив, що Трамп готовий підтримати пропозицію Путіна — постачання дизельного пального в обмін на послаблення санкційного режиму.

Зеленський миттєво публічно обурився й наголосив, що його виставили жертвою. У відповідь Трамп заявив, що українцям варто «знайти нового президента».

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Також Кушнер запевнив, що після настання миру Україна отримає вагомі перспективи для розвитку.

«Я намагався показати Зеленському таке: знайдімо спосіб, за якого, якщо вам вдасться зупинити війну та отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу переключитеся на економіку й самі очолите відновлення країни», — сказав він.

Переговори про закінчення війни: останні новини

Нагадаємо, деякі європейські союзники України почали з обережним оптимізмом оцінювати позицію адміністрації Дональда Трампа щодо закінчення війни, сподіваючись на прийнятний мир.

За даними Politico, приводом для цього стала пропозиція американської переговорної команди — зокрема спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — надати Україні гарантії колективної оборони за зразком статті 5 НАТО.

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Водночас оптимізм залишається обережним через побоювання надмірних поступок з боку України в обмін на гарантії — зокрема, йшлося про можливе передання Росії всього Донбасу в обмін на повноправне членство України в НАТО. Частина європейських представників також остерігається обмеження військової присутності НАТО у Східній Європі та впливу Москви на європейську безпекову архітектуру. Найскептичніше до пропозицій США ставляться Польща, країни Балтії та Північної Європи.

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