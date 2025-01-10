Намір Трампа приєднати Гренландію до США може зіграти на руку Росії – Sky News

Пентагон не проти розширити присутність в Арктиці, щоб протистояти Китаю та Росії.

Намір новообраного президента США Дональда Трампа отримати контроль над островом Гренландія може мати переваги для Росії, адже це артикулює експансіоністську політику, яку РФ наразі практикує в Україні.

Про це пише Sky News.

Видання нагадало, як публічно у Кремлі відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії. Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Арктика - це зона російських "національних інтересів" і "стратегічних інтересів".

"Ми дуже уважно стежимо за досить драматичним розвитком ситуації, але поки, слава Богу, на рівні заяв", - процитувало видання Пєскова.

Стурбованість Кремля не є несподіванкою, йдеться у публікації, якщо врахувати "економічне та геополітичне значення Арктики для Москви".

"Росія має найдовшу арктичну берегову лінію довжиною понад 15 000 миль, а величезні запаси нафти й газу в регіоні роблять її надзвичайно важливою для енергозабезпечення країни. Зміна клімату ще більше посилила його важливість, оскільки танення льоду робить Північний морський шлях, який обіймає арктичне узбережжя росії, дедалі життєздатнішим", - йдеться на Sky News.

Водночас, зазначається, Росія є єдиною арктичною державою, яка не входить до НАТО, і "танення льоду означає, що вона все більше розглядає свій арктичний кордон як вразливе місце.

"Спроба США отримати більше арктичних територій (навіть якби це було в іншого члена НАТО) сприймалася б як провокація. Один російський законодавець висловив побоювання, що Гренландія стане домом для стратегічних бомбардувальників США", - пише видання.

Наголошується, що слова, сказані Пєсковим, - це публічна реакція Росії. Насправді ж, підсумовується у публікації, якщо припустити, що США отримають контроль над Гренландією, це може спричинити розкол в НАТО.

"Таким чином, це могло б допомогти Путіну спробувати легітимізувати вторгнення до свого сусіда, стверджуючи: "Якщо США хочуть претендувати на територію в ім’я національної безпеки, то чому ми не можемо?" - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо:

Дональд Трамп вкотре озвучив свій намір взяти під контроль Гренландію, арктичну територію, яку контролює Данія.

Що відомо про острів, який Трамп хоче приєднати до США

Гренландія – найбільший на Землі острів, розташований в Арктиці.

Втім, політично Гренландія належить до Європи і входить до складу разом із меншими островами до Данського королівства як автономна одиниця.

Це найбільш малонаселена територія у світі. Там мешкає близько 56 000 людей, переважно корінні жителі - інуїти.

Близько 80% території острова вкриті льодом, тому люди переважно мешкають на південно-західному узбережжі навколо столиці - міста Нуук.

Цей острів має як військове, так і економічне значення в умовах зміни клімату і танення льодовиків. Там розташовані данські й американські військові бази.

Гренландія географічно розташована в Північній Америці й вже близько 300 років перебуває під контролем Данії, що майже за 3 000 км від острова.

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