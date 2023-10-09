Напад бойовиків ХАМАС на відвідувачів фестивалю в Ізраїлі – моторошне відео

У Мережі показали відео з місця проведення фестивалю Nature Party в Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази після нападу бойовиків ХАМАС. За даними ЗМІ, внаслідок атаки бойовиків загинули щонайменше 260 людей.

Так, на кадрах видно десятки розбитих та кинутих машин після нападу бойовиків ХАМАС

7 жовтня в соцмережах з’явилися відео, як бойовики ХАМАСу стріляли по відвідувачах музичного фестивалю, що тікали. Нападники також захопили заручників серед відвідувачів Nature Party у сільській місцевості біля кордону Гази.

Відомо, що жертвою ХАМАСу стала громадянка Німеччини Шані Лук, яка була серед учасників музичного фестивалю на півдні Ізраїлю.

Також відомо, що серед загиблих опинився і колишній зірковий нападник футбольного клубу "Хаппоель" із Тель-Авіва Ліор Асулін.

Нагадаємо, за даними МЗС, у Секторі Гази могли загинути українці.

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