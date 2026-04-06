Напад через українські номери: у Литві винесли вирок у резонансній справі

Прапор України

У Литві суд виніс вирок чоловікові, який викрав український прапор із державної будівлі та пошкодив автомобіль родини українських біженців.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Інцидент стався у місті Паневежис ще в червні 2024 року. Вночі з будівлі Спеціальної слідчої служби зник піднятий український прапор. Згодом його знайшли в іншій частині міста — встромленим у автомобіль із українськими номерами, в якому були розбиті вікна.

Слідство встановило, що до цього причетний 28-річний житель району Пасваліс. Він зізнався, що навмисно викрав прапор, розбив вікна авто молотком і вставив туди прапор, обравши машину саме через українські номерні знаки.

За словами прокурора, чоловік пояснив свої дії негативним ставленням до українських біженців і підтримки України з боку Литви.

Суд визнав його винним одразу за кількома статтями, зокрема за наругу над символами іноземної держави, підбурювання до ворожнечі та порушення громадського порядку. Загалом він отримав 90 днів ув’язнення, які відбуватиме у в’язниці міста Шяуляй.

Крім того, суд зобов’язав засудженого компенсувати власнику пошкодженого авто понад 2 тисячі євро матеріальної та моральної шкоди.

Також у справі засудили його брата, який використовував чужі документи. Він отримав майже рік ув’язнення, штраф і зобов’язання пройти лікування від алкогольної залежності.

