Напад ХАМАСу на відвідувачів фестивалю в Ізраїлі – нове моторошне відео розстрілів

В Ізраїлі на місці проведення фестивалю рятувальники знайшли тіла сотень загиблих.

У Мережі показали ще одне моторошне відео нападу бойовиків ХАМАС на відвідувачів фестивалю Nature Party в Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази 7 жовтня. За даними ЗМІ, внаслідок атаки бойовиків загинули щонайменше 260 людей.

Нові кадри нападу на музичний фестиваль показала влада Ізраїлю.

Так, на кадрах видно, як терористи ХАМАС навмисно стріляли по кабінкам громадських туалетів, щоб убити якнайбільше мирних жителів.

Нагадаємо, вцілілі після атаки ХАМАС на концерт розповіли, як врятувалися.

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