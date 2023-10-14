Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Напад ХАМАСу на відвідувачів фестивалю в Ізраїлі – нове моторошне відео розстрілів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
909
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Напад ХАМАСу на відвідувачів фестивалю в Ізраїлі – нове моторошне відео розстрілів

Бойовики ХАМАС під час нападу на відвідувачів фестивалю в Ізраїлі / Фото: скриншот

В Ізраїлі на місці проведення фестивалю рятувальники знайшли тіла сотень загиблих.

У Мережі показали ще одне моторошне відео нападу бойовиків ХАМАС на відвідувачів фестивалю Nature Party в Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази 7 жовтня. За даними ЗМІ, внаслідок атаки бойовиків загинули щонайменше 260 людей. 

Нові кадри нападу на музичний фестиваль показала влада Ізраїлю. 

Так, на кадрах видно, як терористи ХАМАС навмисно стріляли по кабінкам громадських туалетів, щоб убити якнайбільше мирних жителів.

Нагадаємо, вцілілі після атаки ХАМАС на концерт розповіли, як врятувалися.

Читайте також:

Напад ХАМАСу на відвідувачів фестивалю – з'явилось чергове моторошне відео розстрілів в Ізраїлі

Напад ХАМАСу на відвідувачів фестивалю – з'явилось чергове моторошне відео розстрілів в Ізраїлі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
909
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація