Напад із ножем у Берліні: двоє людей отримали серйозні поранення

На даний момент немає доказів, що вказують на ісламістський чи терористичний напад.

У німецькій столиці чоловік напав із ножем на перехожих, поранивши кількох людей. Двоє з них зазнали серйозних травм, один постраждалий досі перебуває в лікарні.

Про це пише BILD.

"Інцидент стався близько 11:50 перед супермаркетом Rewe у західному районі Берліна Шарлоттенбург, який вважається досить спокійною частиною столиці. Місце злочину розташоване неподалік Шарлоттенбурзького палацу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією журналістів, нападник був вкрай агресивним, розмахував ножем і завдавав ударів, не обираючи жертви.

Декільком перехожим вдалося знешкодити нападника і викликати поліцію. Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка і доставили його в поліцейську дільницю.

Інше німецьке видання Deutsche Welle повідомило, що нападник виявився громадянином Сирії, який проживає у Швеції. Ніж, яким чоловік завдав поранень постраждалим, він вкрав у супермаркеті.

За даними журналістів, на даний момент немає доказів, які б вказували на ісламістський або терористичний характер нападу. Початкові дані слідства показали, що у підозрюваного може бути психічне захворювання. Йому висунуто звинувачення у замаху на вбивство, ведеться розслідування.

Нагадаємо, у Німеччині у новорічну ніч жінки та підлітки практично зникли із громадського простору через страх насильства. Влада Німеччини ретельно готується до новорічної ночі, щоб зробити її максимально безпечною для громадян, мігрантів та туристів. ​​​

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